La Mannschaft vient facilement à bout de l’Afrique du Sud

Place aux huitièmes de finale ! L’Allemagne n’a eu aucun mal à se défaire de l’Afrique du Sud (4-0) et assure sa première place dans le groupe B, grâce à une troisième victoire en trois rencontres. Elle affrontera samedi (17h30) l’équipe qui terminera troisième du groupe A, C ou D.

Une première mi-temps à sens unique

Les Allemandes mettent le pied sur le ballon d’entrée de match. Sur un corner parfaitement tiré par Schweers, Melanie Leupolz ouvre le score de la tête dès la 14e minute. Dans la foulée, Popp manque une énorme occasion face au but à la suite d’une belle combinaison dans la surface (16e)

C’est Sara Däbritz qui parvient à doubler la mise à la 29e minute, bien aidée par une sortie approximative de la gardienne Dlamini. Alexandra Popp creuse encore l’écart avant la mi-temps, reprenant de la tête un centre de Gwinn, très active sur son côté droit (40e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 3-0.

Beaucoup d’occasions en seconde période

Au retour des vestiaires, les joueuses de Voss-Tecklenburg continuent de se montrer dangereuses, notamment sur coup de pieds arrêtés, remportant la majorité des duels aériens sur leurs adversaires du soir. Et c’est logiquement sur coup franc qu’arrive le 4e but. La tête de Hegering est repoussée sur le poteau par la gardienne Sud-Africaine, mais Lina Magull a bien suivi et pousse le ballon au fond des filets.

Les Banyana Banyana se créent leur première occasion à la 70e minute par l’intermédiaire de leur capitaine Van Wyk, mais la frappe de la défenseure passe légèrement au dessus. Les Allemandes continuent néanmoins leur domination, et pensent marquer une nouvelle fois, mais les buts de Popp (77e) et Gwinn (84e) sont refusés pour hors-jeu.

En fin de partie les Sud-Africaines se font également plus pressantes, et Almuth Schlut doit de nouveau s’employer pour empêcher son équipe d’encaisser son premier but dans la compétition (78e).

Finalement, le score en reste là, malgré de belles occasions des deux côtés en fin de partie. Avec trois victoires, six buts marqués et zéro encaissés, la Mannschaft peut s'avancer sereinement vers les huitièmes de finale.