La Mannschaft termine l'année en beauté

L’équipe d’Allemagne s’impose 4-1 à Erevan contre l’Arménie, à l’occasion de la dernière journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde.

Alors que son équipe est assurée de terminer en tête de son groupe et d’ores et déjà qualifiée pour le prochain Mondial, le sélectionneur Hansi Flick aligne un onze de départ légèrement remanié au coup d’envoi. Marc-André ter Stegen prend place dans les buts, devant une défense composée de Kehrer, Ginter, Tah et Raum. Neuhaus et Gündogan forment le double pivot au milieu de terrain, Hofmann et Sané sont positionnés sur les ailes tandis que Müller évolue dans une position de deuxième attaquant, derrière Havertz.

Une entame de match réussie

Pour sa dernière rencontre de l’année civile, la Mannschaft n’a besoin que de cinq minutes pour se montrer dangereuse ; Gündogan élimine son vis-à-vis au milieu de terrain, trouve Sané dans la profondeur, celui-ci sert Havertz en première intention, mais la tentative en une touche de l’attaquant est repoussée par le poteau. Ce n’est que partie remise, le joueur de Chelsea trouve finalement la faille quelques minutes plus tard, en étant à la réception d’un centre tendu venu de la droite de Jonas Hofmann, pour tromper le gardien adverse et débloquer la situation (15e).

En face, l’Arménie joue de manière courageuse, est bien organisée défensivement et procède en contre-attaques. Eduard Spertsyan est même proche d’égaliser, mais la frappe du milieu de terrain passe au-dessus du montant de Ter Stegen (27e).

L’équipe d’Allemagne domine néanmoins largement le premier acte, avec 70% de possession de balle, et voit ses efforts récompensés juste avant la mi-temps : Neuhaus est accroché dans la surface, l’arbitre François Letexier consulte la VAR avant de désigner le point de penalty. Gündogan se charge de transformer la sentence et permet à son équipe de faire le break (45e+3).

Doublé pour Gündogan, Hofmann buteur

Le milieu de terrain de Manchester City inscrit sa deuxième réalisation de la soirée dès le retour des vestiaires, grâce à un tir à l’entrée de la surface relâché par le portier arménien dans ses propres buts (50e). Peu avant l’heure de jeu, c’est au tour des hôtes de bénéficier d’un penalty, pour une faute de Neuhaus sur Terteryan. Henrikh Mkhitaryan ne manque pas l’occasion de réduire l’écart, en prenant Ter Stegen à contrepied (59e).

La partie s’emballe, seulement cinq minutes plus tard, Hofmann profite d’une perte de balle de la défense arménienne dans ses trente derniers mètres pour se présenter seul face au gardien et ajouter un nouveau but, le deuxième de sa carrière en sélection.

L’Allemagne s’impose facilement 4 buts à 1. L’équipe de Hansi Flick termine la phase de qualification en tête du groupe J avec 27 points sur 30 possibles, neuf de plus que son premier poursuivant, la Macédoine du Nord.