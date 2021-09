La Mannschaft retrouve ses sensations : 6-0 face à l’Arménie

L'équipe nationale a pris la tête du groupe J dimanche soir à l'issue des matchs allers de qualification pour la Coupe du monde 2022. Grâce à une victoire 6-0 contre l'Arménie devant 18 000 spectateurs à Stuttgart, l'équipe du sélectionneur Hansi Flick a largement dominé la 88e nation mondiale, s’offrant ainsi trois points d’avance sur la troisième place, occupée par la Roumanie. L’Allemagne est désormais première du groupe avec 12 points, devant l’Arménie (10).

Pour ce deuxième match de la phase internationale en cours, Serge Gnabry (6e et 15e), Marco Reus (35e) et Timo Werner (44e) ont offert une avance confortable à la Mannschaft dès la première mi-temps. Jonas Hofmann (52e) et Karim-David Adeyemi (90e+1) ont porté le score à 6-0 après la pause. Les hommes de Hansi Flick font ainsi le plein de confiance avant de retrouver l’équipe d’Islande mercredi soir (à partir de 20h45) à Reykjavik, dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires.

« Le match d’aujourd’hui était totalement différent » a déclaré le milieu de terrain Leon Goretzka, trois jours après la victoire étriquée face au Liechtenstein (2-0). « Il s’agit maintenant de répéter cette performance en Islande, et d’être réguliers dans nos performances. La joie du public nous a fait beaucoup de bien au moral. »

Même satisfaction chez Serge Gnabry, double buteur à Stuttgart : « Nous avons mené au score tôt, et le match a pris la direction que nous voulions à partir de là. C’était une bonne victoire aujourd’hui. » [dfb]