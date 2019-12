La Mannschaft restera-t-elle invaincue face à la Roja ?

L’équipe nationale allemande dispute aujourd’hui son deuxième match de Coupe du Monde, à partir de 18h à Valenciennes, contre l’Espagne. Après être venu à bout de la Chine en ouverture, la Mannschaft pourrait assurer sa qualification pour le deuxième tour dès ce soir, en cas de nouvelle victoire. Voici toutes les informations à connaître avant le coup d’envoi.

Le bilan : Ça sera la cinquième rencontre de l’histoire entre les deux équipes. L’Allemagne est pour l’instant invaincue (2 victoires, 2 matchs nuls). Le dernier duel a eu lieu le 13 novembre 2018, au Steigerwaldstadion d’Erfurt, et s’était terminé sur un score de parité (0-0)

Le départ : L’Allemagne a débuté la compétition par une victoire face à la Chine (1-0). C’est la septième victoire de la Nationalmannschaft en match d’ouverture, sur huit rencontres disputées. La seule exception a eu lieu en 1999, quand la rencontre face à l’Italie s’était soldée par un match nul (1-1). L’Espagne a également remporté sa première rencontre, face à l’Afrique du Sud (3-1). C’est la première fois que la Roja commence par une victoire, puisque lors de sa première participation en 2015, elle avait dû se contenter d’un match nul pour son entrée contre le Costa Rica.

Place à la jeunesse : Du haut de ses 19 ans et 341 jours, Giulia Gwinn a permis à son équipe de remporter son premier match, en trouvant le chemin des filets à la 66e minute. C’est la troisième plus jeune buteuse allemande en Coupe du Monde, après Birgit Prinz (17 ans et 227 jours) et Ariane Hingst (19 ans et 335 jours).

Invincibles : L’Allemagne est invaincue depuis le 7 mars 2018, et une défaite 3-0 face à la France. Depuis, la Mannschaft reste sur une impressionnante série de 13 matchs sans défaites, dont 11 victoires et deux matchs nuls. La sélection allemande est même jusqu’à présent invaincue en matchs de poules de Coupe du Monde.

Le stade : Le Hainaut, à Valenciennes, fait partie des neuf lieux choisis pour accueillir le mondial. Il possède une capacité de 24.926 places. C’est là que le FC Valenciennes, club de deuxième division, dispute ses matchs à domicile, mais des concerts y ont aussi régulièrement lieu. Il peut alors accueillir jusqu’à 40.000 personnes.

L’adversaire : L’Espagne a impressionné lors de la phase de qualification pour le mondial, remportant l’ensemble de ses huit matchs, et n’encaissant que deux buts. Le meilleur résultat de la Roja en compétition internationale reste une demi-finale lors de l’EURO 1997, en Suède et en Norvège.

L’entraîneur : L’Espagne est entraînée par Jorge Vilda deouis 2015. Il était auparavant responsable des U17 (2010-2014) et des U19 (2014-2015). C’est seulement le troisième entraîneur de l’histoire de la sélection féminine, après Teodoro Nieto et Ignacio Quereda, qui est resté près de 27 ans à son poste.

La Liga bien représentée : Parmi les 23 joueuses sélectionnées, 20 évoluent au sein du championnat espagnol. Seules Celia Jimenez (Reign FC, USA), Virginia Torrecilla (Montepellier HSC), et Irene Paredes (PSG) évoluent à l’étranger. C’est le FC Barcelone qui compte le plus de joueuses (10), devant l’Atletico Madrid (5). Lucia Garcia, 20 ans, est la plus jeune joueuse, alors que la plus âgée se nomme Silvia Meseguer (30 ans).