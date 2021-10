La Mannschaft renverse la Roumanie : 2-1 à Hambourg

L’équipe d’Allemagne s’offre une quatrième victoire en quatre matchs sous l’ère du nouveau sélectionneur Hansi Flick. Opposée à la Roumanie vendredi soir à Hambourg, la Mannschaft s’est imposée sur le score de 2 buts à 1 grâce à des réalisations de Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e). Ianis Hagi (9e) avait ouvert le score pour les visiteurs en première mi-temps.

Dans la ville hanséatique, Hansi Flick a aligné un onze de départ pratiquement identique à celui contre l’Islande au mois de septembre ; seuls Manuel Neuer (adducteurs) et Ilkay Gündogan (blessé et absent du rassemblement) furent remplacés, respectivement par Marc-André ter Stegen et Marco Reus.

C’est à la suite d’une action solo que Ianis Hagi ouvrit le score : lancé sur le côté droit, l’attaquant roumain élimine Antonio Rüdiger et Thilo Kehrer avant de trouver le petit filet opposé d’un tir pointu (9e). Malgré des occasions toujours plus nombreuses et une possession de balle atteignant 81%, les hommes de Hansi Flick rentrent au vestiaire avec un but de retard.

Un retard qui se retrouve comblé dès le début de la seconde mi-temps : bien servi par Marco Reus à l’entrée de la surface, Serge Gnabry trouve à son tour le petit filet opposé d’une frappe lointaine (52e). Entré en jeu à la place de Kai Havertz (67e), Thomas Müller aide la Mannschaft à maintenir la pression sur le but roumain, et offre finalement lui-même la victoire à l’Allemagne en surgissant au second poteau sur un corner de Joshua Kimmich prolongé par Leon Goretzka (81e).

Les réactions

Hansi Flick : Concéder un but me frustre toujours. Cela n’a pas été facile de revenir, mais l’équipe s’est battue, a tout donné, et a électrisé le public : c’était ce que nous voulions. Au final, la victoire est entièrement méritée. Concéder un tel but fait partie du processus de progression de l’équipe.

Thomas Müller : Nous avons beaucoup tenté, et c’est d’autant plus beau d’avoir été récompensés. Même en étant menés au score, notre performance a été honorée par le public. Le lien entre l’équipe et les fans était présent ce soir.

Serge Gnabry : Il a fallu travailler dur aujourd’hui. Nous avons fait un bon match, avons nettement dominé, et nous nous sommes créés quelques belles situations en première mi-temps sans parvenir à les concrétiser.

