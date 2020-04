La Mannschaft offre 1000 ordinateurs aux services de santé

L'esprit d'équipe est particulièrement important dans des moments comme celui-ci. Chacun peut apporter sa contribution au succès commun. Cela signifie aussi être là pour les autres du mieux que l'on peut. Et c'est exactement ce que la Mannschaft s'est fixée comme objectif. Il y a quelques semaines, les joueurs avaient déjà annoncé de leur propre initiative un don de 2,5 millions d'euros pour les personnes touchées par la crise du coronavirus.

C’est également dans cette optique que l'équipe nationale a décidé de soutenir les maisons de retraite, les établissements de soins infirmiers et palliatifs et les hospices avec un don total de 1000 ordinateurs portables. Pour que les grands-parents puissent continuer à voir leurs petits-enfants grâce aux appels vidéo. Pour que les enfants des hospices puissent rester en contact avec leurs amis. L’objectif est de contribuer à ce que ces personnes ne se sentent pas isolées, mais que les contacts sociaux soient maintenus, au moins par des moyens numériques, et que nous surmontions cette crise ensemble tous ensemble.