Oliver Bierhoff, Ilkay Gündogan, Manuel Neuer et Kevin Trapp

La Mannschaft félicite les champions d’Europe U21 : « Fiers de vous ! »

Vainqueur de l’EURO U21 dimanche soir à Ljubljana, l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans est championne d’Europe pour la troisième fois de son histoire après 2009 et 2017. À 1 000 kilomètres de la capitale slovène, les joueurs de la Mannschaft, actuellement en préparation pour l’EURO 2020, ont suivi la finale face au Portugal depuis l’hôtel de l’équipe à Düsseldorf. Retrouvez ici les principales déclarations de l’équipe première sur le formidable succès des espoirs de la DFB.

Oliver Bierhoff, directeur des équipes d’Allemagne : Félicitations aux U21, à Stefan Kuntz et à son staff, à tous les accompagnants et à la délégation dans son ensemble ! C’était une performance formidable ! Le titre est mérité, nous sommes très fiers de vous !

Manuel Neuer : Félicitations ! Tout le monde ici était à fond devant le match. Vous étiez la meilleure équipe du tournoi.

Kevin Trapp : Bravo ! Après tout ce que vous avez montré tout au long de la compétition, vous le méritez amplement.

Ilkay Gündogan : Félicitations, la victoire en finale est plus que méritée ! Nous avons suivi la rencontre avec l’équipe et avons bien sûr croisé les doigts pour vous. Vous avez super bien joué et combattu. C’était une magnifique performance collective. Savourez cette victoire !

[dfb]