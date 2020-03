La Mannschaft fait un don de 2,5 millions d'euros

La Mannschaft a annoncé aujourd'hui qu'elle va faire don d'un total de 2,5 millions d'euros pour aider à surmonter la crise du Covid-19. « Tous les gestes comptent » : voilà le message de l'équipe nationale allemande. « Nous sommes tous, aujourd'hui plus que jamais, mis à l'épreuve. » Les joueurs ne se sont pas encore exprimés sur l'utilisation concrète de cet argent.

Sur Instagram, Manuel Neuer, Luca Waldschmidt, Joshua Kimmich et de nombreux joueurs ont posté leur message sous forme de vidéo. « C'est vraiment impressionnant de voir les gens s'entraider » s'est par exemple exprimé Matthias Ginter. « En tant que membres de l'équipe nationale, nous voulons également apporter notre pierre à l'édifice. Il faut montrer l'exemple en étant solidaires dans ces temps difficiles. »

Goretzka : « Restez en bonne santé et surtout restez chez vous »

Dans son message, Leon Goretzka répète quant à lui les recommandations à suivre : « Restez en bonne santé et surtout, restez chez vous ! J'espère que nous pourrons tous nous retrouver dans les stades très bientôt. » Selon lui, c'est une semaine bien triste pour le monde du football, mais la santé des gens et la lutte contre le virus reste la priorité.

« J'ai été vraiment heureux que nous ayons décidé, en tant qu'équipe nationale d'Allemagne, de débloquer ces fonds. Nous voulons envoyer un signal fort et montrer clairement, que nous sommes tous solidaires et que nous nous soutenons tous mutuellement » a déclaré Oliver Bierhoff lors de la conférence de presse en ligne de la DFB. « Il est maintenant nécessaire, dans tous les domaines, que nous agissions comme une véritable équipe. En tant que Nationalmannschaft d'abord, mais surtout en tant que pays : l'Allemagne. »

Neuer dans son message-vidéo, s'est enflammé devant la solidarité dont font preuve tous les citoyens et invite ses followers à se rendre sur les nombreuses plateformes d'aide, qui permettent aux gens de se soutenir mutuellement : « Nous aimons l'image que notre société renvoie en ce moment. On voit tout le travail fourni dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les supermarchés et les pharmacies. C'est vraiment génial ! »

[dfb]