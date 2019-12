La Mannschaft est à Berlin : « Les résultats seront déterminants »

L’équipe d’Allemagne est arrivée ce mardi dans la capitale allemande et y restera jusqu’à vendredi pour préparer ses deux prochains déplacements : deux matchs d’UEFA Nations League contre les Pays-Bas (samedi 13 octobre à 20h45) à Amsterdam, puis contre la France (mardi 16 octobre à 20h45) à Saint-Denis.

« Nous sommes conscients du poids de ces deux matchs et allons nous préparer en conséquence », a déclaré le sélectionneur Joachim Löw. « Les résultats seront déterminants pour notre classement final dans notre groupe de Nations League. Les matchs contre les Pays-Bas et la France seront de vrais challenges, et il s’agira également de prestige. »

Mark Uth, sélectionné pour la première fois en équipe d’Allemagne A, s’est réjoui de sa présence dans le groupe. « J’ai toujours rêvé d’être appelé en sélection nationale. C’est fabuleux que ce rêve devienne désormais réalité. »

