La Mannschaft démarre fort : 3-0 contre l’Islande

L’équipe d’Allemagne a parfaitement débuté sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022. Opposée à l’équipe d’Islande jeudi soir à Duisburg, la Mannschaft s’est imposée sur le score de 3 à 0 grâce à des réalisations de Leon Goretzka (3e), Kai Havertz (7e) et Ilkay Gündogan (56e).

Disposés en 4-3-3 avec une défense Lukas Klostermann – Antonio Rüdiger – Matthias Ginter – Emre Can devant le capitaine Manuel Neuer, un milieu Leon Goretzka – Joshua Kimmich – Ilkay Gündogan et un trident offensif Leroy Sané – Serge Gnabry – Kai Havertz, les hommes de Joachim Löw prenaient un premier but d’avance après seulement 121 secondes de jeu.

Superbement trouvé dans la surface par un ballon piqué de Kimmich, Gnabry remise en retrait pour Goretzka, qui trouve la faille d’une frappe croisée (3e). Quelques minutes plus tard, Havertz est trouvé dans la surface par Sané et double la mise, à la suite d’une nouvelle ouverture de grande classe de Kimmich (6e). En début de seconde mi-temps, Gündogan met fin au suspense en inscrivant le troisième but de la Mannschaft, d’une frappe lointaine placée au ras du poteau après avoir éliminé trois défenseurs islandais aux abords de la surface (56e).

Trois buts d’avance qui permettent au sélectionneur de procéder en toute quiétude à des remplacements très attendus : à la 79e minute, Jamal Musiala remplace Havertz, devenant ainsi à 18 ans et 27 jours le plus jeune joueur à jouer pour l’équipe nationale depuis Uwe Seeler ; et en fin de rencontre, Gnabry est remplacé par Amin Younes, de retour après plus de trois années d’absence.

[dfb]