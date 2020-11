La Mannschaft avec 29 joueurs pour le sprint final 2020

Le sélectionneur de la Mannschaft Joachim Löw a fait appel à un groupe de 29 joueurs (25 joueurs de champ et 4 gardiens de but) pour les trois dernières rencontres internationales de l’année 2020, contre la République tchèque (match amical le 11 novembre à 20h45) et l’Ukraine (UEFA Nations League, le 14 novembre à 20h45) à Leipzig, puis l’Espagne (UEFA Nations League, le 17 novembre à 20h45) à Séville.

Figurent pour la première fois en équipe d’Allemagne A les joueurs Philipp Max (PSV Eindhoven) et Felix Uduokhai (FC Augsburg). La sélection enregistre également les retours de Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Ilkay Gündogan (Manchester City) et Leroy Sané (Bayern Munich). À l’inverse, les joueurs Lukas Klostermann (RB Leipzig), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Suat Serdar (FC Schalke 04), Emre Can (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern Munich) et Kai Havertz (FC Chelsea), tous présents au mois d’octobre, manqueront à l’appel.

Huit joueurs sélectionnés uniquement pour la Nations League

La majorité des joueurs se réunira dès lundi au camp de base de Leipzig. Jeudi, ils seront rejoints par Manuel Neuer, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané (tous du Bayern Munich), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid) et Timo Werner (FC Chelsea). Ces derniers prendront ainsi uniquement part aux matchs d’UEFA Nations League contre l’Ukraine et l’Espagne.

Ainsi, comme aux mois de septembre et d’octobre, l’équipe d’Allemagne se réunira en accordant une place centrale au respect des règles d’hygiène et à la limitation de la surcharge de travail pour les joueurs. Dans le groupe 4 de l’UEFA Nations League (Division A), la Mannschaft occupe actuellement la deuxième place avec 6 points, derrière l’Espagne (7 points) et devant l’Ukraine (6 points) et la Suisse (2 points).

[dfb]