La Mannschaft affrontera la Turquie et la République tchèque

Le calendrier 2020 de l’équipe d’Allemagne est désormais complet : outre ses rencontres à disputer dans le cadre de l’UEFA Nations League, la Mannschaft disputera des matchs amicaux contre la Turquie (le 7 octobre à Cologne) et la République tchèque (le 11 novembre à Leipzig).

Le sélectionneur Joachim Löw : « Nous voulons profiter de l’automne pour que notre jeune équipe continue à développer ses automatismes, à grandir, avec comme objectif l’EURO l’été prochain. La Turquie et la République tchèque sont des adversaires très intéressants. En plus de la Nations League, ces deux matchs amicaux nous permettront d’obtenir des enseignements importants pour la progression de notre équipe. J’ai hâte de disputer ces rencontres, et j’espère bien entendu que le public sera de retour d’ici-là. »

Le calendrier 2020 de la Mannschaft :

3 septembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne - Espagne (Stuttgart)

6 septembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Suisse - Allemagne (Bâle)

7 octobre 2020 : Match amical, Allemagne - Turquie (Cologne)

10 octobre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Ukraine - Allemagne

13 octobre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne - Suisse (Cologne)

11 novembre 2020 : Match amical, Allemagne - République tchèque (Leipzig)

14 novembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Allemagne - Ukraine (Leipzig)

17 novembre 2020, 20h45 : UEFA Nations League, Espagne - Allemagne

