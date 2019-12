La Mannschaft à Aix-la-Chapelle

Les habitants de la région d’Aix-la-Chapelle auront bientôt l’occasion de rencontrer les joueurs de la Nationalmannschaft. Des entraînements ouverts au public auront lieu au stade Tivoli le 5 juin prochain, dans le cadre de la préparation aux matchs de qualification pour l’EURO 2020, contre la Biélorussie le 8 juin à Borissov, et contre l’Estonie le 11 à Mayence.

Comme à Berlin (octobre 2018) et à Wolfsbourg (mars 2019), les spectateurs pourront assister à un match d’entraînement, qui verra s’affronter deux équipes composées des joueurs sélectionnés par Joachim Löw. Les joueurs seront ensuite disponibles pour rencontrer les fans et signer des autographes. L’évènement sera retransmis en direct sur les canaux officiels de la DFB (DFB-TV et la chaîne Youtube)

Entrée gratuite

Oliver Bierhoff, le responsable des équipes nationales et de l’académie, a ainsi déclaré : « C’est beau d’aller à la rencontre de nos fans de cette manière. Nous nous réjouissons particulièrement à l’idée d’accueillir un nombre important de familles avec enfants, qui créent toujours une atmosphère particulière. Cette journée à Aix-la-Chapelle sera aussi l’occasion de nous préparer de la meilleure manière possible à disputer ces deux matchs importants, que nous voulons absolument gagner. »

L’entrée sera gratuite pour tous. Pour des raisons d’organisation, l’accès ne sera autorisé qu’aux spectateurs munis de billets, qui sont disponibles dès à présent sur le site DFB.de . Cet évènement permettra également d’attirer l’attention sur l’engagement des fondations de la DFL et de la DFB dans le domaine social.

Soutien aux fondations

Contrairement aux années précédentes, la fédération n’organisera pas cette année de match de charité. Néanmoins, la DFB continuera de soutenir le travail de ses fondations, à travers des dons qui leur permettront de poursuivre leur engagement social dans le cadre de leurs nombreux projets en cours.

Après ces rencontres face à la Biélorussie et l’Estonie, la Mannschaft affrontera les Pays-Bas le 6 septembre à Hambourg, et se rendra le 9 septembre en Irlande du Nord, pour la suite des qualifications à l’EURO 2020.