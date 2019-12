La liste de Voss-Tecklenburg pour le mondial en France

Martina Voss-Tecklenburg a communiqué sa liste des 23 sélectionnées pour la Coupe du Monde en France (7 juin-7 juillet). On retrouve un mélange de joueuses expérimentées, comme Lena Goeßling (104 sélections), Alexandra Popp (95) et Dzsenifer Marozsan (89), et d’autres plus novices au niveau international, comme Lena Oberdorf (17 ans, 2 sélections) et et Klara Bühl (18 ans, 1 sélection).

La sélectionneuse a déclaré : « Il y a plusieurs critères qui ont été pris en compte pour établir cette liste. Par exemple, la capacité à joueur à plusieurs postes et les caractéristiques de chaque joueuse ont joué un rôle, mais nous avons également cherché à déterminer lesquelles seraient complémentaires entre elles. Nous avons eu beaucoup de discussions au sein du staff. Au final, la décision s’est jouée à peu de choses, car il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Je suis convaincu que nous pouvons faire une très belle Coupe du Monde avec cette équipe. »

« Travailler les automatismes »

Le premier match de préparation, face au Chili, aura lieu le 30 mai à partir de 20h45, à Ratisbonne. « Nous voulons utiliser le peu de temps à notre disposition pour travailler les automatismes de manière intensive, et la coordination entre les joueuses. La rencontre face au Chili sera un très bon test, pour voir où nous en sommes. »

La sélection allemande s’envolera le 3 juin pour la France. Elle rencontrera la Chine le 8 juin à Rennes (15h), l’Espagne le 12 juin à Valenciennes (18h), et l’Afrique du Sud le 17 juin à Montpellier (18h).

La liste

Almuth Schult (VfL Wolfsbourg), Laura Benkarth (Bayern Munich), Merle Frohms (SC Fribourg)Carolin Simon (Olympique Lyonnais), Kathrin Hendrich, Leonie Maier (Bayern Munich), Marina Hegering (SGS Essen), Lena Goeßling, Sara Doorsoun (VfL Wolfsburg), Johanna Elsig (FFC Turbine Potsdam), Giulia Gwinn (SC Fribourg)Lena Sophie Oberdorf, Lea Schüller, Linda Dallmann, Turid Knaak (SGS Essen), Svenja Huth (FFC Turbine Potsdam), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais), Alexandra Popp (VfL Wolfsbourg), Sara Däbritz, Verena Schweers, Melanie Leupolz, Lina Magull (Bayern Munich), Klara Bühl (SC Fribourg)Kristin Demann (Bayern Munich), Lisa Schmitz, Felicitas Rauch (FFC Turbine Potsdam), Lena Lattwein (TSG Hoffenheim), Pauline Bremer (Manchester City)