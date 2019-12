La liste de la Corée du sud pour le Mondial

Ja-Cheol Koo, le joueur du FC Augbsourg, a été retenu dans le groupe sud-coréen qui disputera la Coupe en Russie (du 14 juin au 15 juillet). Le milieu de terrain de 29 ans croisera la route de la Mannschaft cet été en phase en poule. Sa présence dans le groupe sud-coréen est tout sauf une surprise, la liste du sélectionneur Tae-Yong Shin a été dévoilé ce samedi au lendemain de la défaite 3-1 face à la Bosnie-Herzégovine en match de préparation.

Le sélectionneur Tae-Yong Shin, qui a succédé à Ulli Stielike, pourra compter cet été sur les éléments clés que sont Heung-Min Son, joueur de Tottenham et ancien de Leverkusen et Hambourg, et Sung-Yueng Ki de Swansea qui portera notamment le brassard de capitaine lors de cette Coupe du Monde.

La Corée du sud figure dans le groupe F du Mondial aux côtés de la Suède, du Mexique et donc de l’Allemagne. La Mannschaft défiera la sélection sud-coréenne lors de la dernière journée de cette phase de poule le 27 juin à Kazan. Les coéquipiers de Ja-Cheol Koo auront encore l’occasion de peaufiner leurs automatismes avec deux matchs de préparation contre la Bolivie (jeudi) et le Sénégal (11 juin).

La liste de la Corée du Sud pour la Coupe du Monde en Russie :

Gardiens : Seung-Gyu Kim (Vissel Kobe), Jin-Hyeon Kim (Cerezo Osaka), Hyun-Woo Cho (Daegu FC)

Défenseurs : Young-Gwon Kim (Guangzhou Evergrande), Hyun-Soo Jang (FC Tokyo), Seung-Hyun Jung (Sagan Tosu), Yong-Sun Yun (Seongnam FC), Ban-Suk Oh (Jeju United), Min-Woo Kim (Sangju Sangmu), Joo-Ho Park (Ulsan Hyundai), Chul Hong (Sangju Sangmu), Yo-Han Go (FC Seoul), Yong Lee (Jeonbuk Hyundai Motors)

Milieux de terrain : Sung-Yueng Ki (Swansea City), Woo-Young Jung (Vissel Kobe), Se-Jong Ju (Asan Mugunghwa FC), Ja-Cheol Koo (FC Augsburg), Jae-Sung Lee (Jeonbuk Hyundai Motors), Seung-Woo Lee (Hellas Verona), Seon-Min Moon (Incheon United)

Attaquants : Shin-Wook Kim (Jeonbuk Hyundai Motors), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur), Hee-Chan Hwang (Red Bull Salzburg)