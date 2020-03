La finale de l’Algarve Cup annulée

Programmée ce mercredi, la finale de l’Algarve Cup entre l’équipe d’Allemagne féminine et l’Italie n’aura finalement pas lieu, a annoncé la Fédération italienne de football. À cause de la propagation du Covid-19 et des mesures prises par le gouvernement transalpin, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de suspendre leur liaison avec l’Italie. Pour faciliter leur rapatriement, la Fédération a donc écourté le voyage de l'équipe féminine au Portugal.

« Nous aurions beaucoup aimé jouer cette finale, mais nous acceptons évidemment la décision de la Fédération italienne. Nous faisons face à une situation exceptionnelle et nous devons toutes et tous faire front commun pour surmonter cette période difficile » s’est exprimée la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg.

Malgré l’annonce de l’annulation, la Nationalmannschaft ne changera pas ses plans et repartira jeudi comme prévu. Seules les joueuses qui doivent jouer pour leur club ce week-end rentreront aujourd'hui.

[dfb]