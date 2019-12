La finale de la coupe reste à Cologne jusqu’en 2020

La finale de la coupe d’Allemagne féminine sera disputée à Cologne pour deux saisons de plus après 2018. La ville de Cologne et la Fédération allemande de football (DFB) ont décidé de lever l’option de prolongation de deux années supplémentaires incluse dans le contrat. Ainsi, la finale aura encore lieu dans la Domstadt jusqu’en 2020.

« Depuis la première finale jouée à Cologne en 2010, la coupe d’Allemagne féminine a pris un formidable essor » a déclaré la vice-présidente de la DFB en charge du football féminin, Hannelore Ratzeburg. « Le projet de mettre en commun cette finale de coupe avec une fête du football familial, via l’organisation de nombreux tournois pour filles, a été un franc succès. En outre, la collaboration avec nos partenaires – la ville de Cologne, l’exploitant du stade, la fédération de football du Rhin moyen et le FC Cologne – a été tout a fait exemplaire et basée sur une confiance mutuelle. »

Ullrich : « Cologne offre des conditions optimales »

Heike Ullrich, directrice exécutive de la DFB en charge des fédérations, clubs et ligues : « Cologne offre des conditions optimales pour l’organisation de la finale de la coupe d’Allemagne féminine. Le partenariat entre les différentes parties a grandement gagné en efficacité au cours des années passées et les spectateurs et spectatrices se réjouissent de cet événement. L’option de prolonger ce partenariat jusqu’en 2020 est pour nous une conséquence logique de cette progression positive. Nous continuons de travailler à l’optimisation des structures et au développement de l’événement. »

Agnes Klein, médecin sportive basée à Cologne, a déclaré : « C’est un réel compliment fait aux fans de football colonais, au public de Cologne, mais aussi à l’administration sportive de la ville, à la fédération de football du Rhin moyen, au FC Cologne et à tous nos partenaires que ma finale de la coupe d’Allemagne féminine reste à Cologne jusqu’en 2020. C’est une décision claire en faveur de Cologne en tant que ville sportive et une récompense pour ses qualités en termes d’organisation, d’infrastructure, de transport et de sûreté – et avant tout pour nos habitants passionnés de sports.

La prochaine finale de coupe d’Allemagne féminine aura lieu le 19 mai prochain.

[dfb]