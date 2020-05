La finale de la coupe d'Allemagne féminine reportée

La poursuite de la coupe d’Allemagne féminine est suspendue en raison des effets de la crise du coronavirus. La finale devait initialement se tenir à Cologne le 30 mai 2020. Dans le contexte actuel, avec l'arrêt provisoire de l’ensemble des rencontres sportives et l’incertitude concernant une éventuelle reprise, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude une date pour la tenue des quarts de finale et de la suite de l’épreuve

Concernant la Coupe, il en va de même que pour le championnat : le retour à la compétition sera conditionné à une approbation des autorités sanitaires responsables. Jusqu'à la reprogrammation, les billets déjà achetés pour la finale ainsi que les hospitalités restent valables.