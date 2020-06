La finale de la Coupe d’Allemagne à Cologne jusqu’en 2023

La finale de la Coupe féminine de la DFB aura lieu à Cologne pour les trois prochaines éditions. Cette décision a été prise par le présidium de la Fédération allemande de football (DFB) lors de sa réunion d'aujourd'hui. La DFB et la ville de Cologne se sont également mises d'accord sur une possible prolongation de leur coopération jusqu’en 2025. Depuis 2010, toutes les finales de Coupe féminine ont eu lieu à Cologne.

Fritz Keller , président de la DFB, s’est exprimé : « Les dix dernières années ont montré pourquoi Cologne est le lieu idéal pour accueillir la finale de la Coupe d'Allemagne féminine : un stade magnifique, une atmosphère impressionnante, un programme d’activités attrayant pour toute la famille et l'attrait sportif d'une finale. J'espère aussi que le football féminin ne sera pas au premier plan seulement pour cette finale, mais que ses grandes performances seront reconnues durablement. »

Ratzeburg : « Tout le monde a mis du cœur à l’ouvrage. »

Henriette Reker, maire de Cologne, a déclaré : « Grâce à l’accueil de la finale, Cologne confirme une nouvelle fois son statut de ville sportive. Depuis dix ans, la finale de la Coupe féminine de la DFB se déroule au RheinEnergieStadion. Le jour de la finale est toujours une grande fête du football féminin avec, le matin, des tournois auxquels participent environ 1 000 filles. La fête réservée aux familles et aux supporters sur l’esplanade du stade est devenue une tradition. Même si cette année, la finale aura lieu uniquement sur le terrain, il n'en reste pas moins que ce projet fonctionne, et nous sommes heureux que la DFB veuille poursuivre la coopération avec nous pour trois années supplémentaires. Je suis sûre que les joueuses apprécient notre engagement et sont très heureuses de pouvoir continuer à jouer la finale dans la capitale allemande du football féminin. »

La vice-présidente de la DFB responsable du football féminin, Hannelore Ratzeburg , a quant à elle ajouté : «Je me souviens encore de la finale qui a eu lieu à Cologne pour la première fois en 2010. Dès le début, nous avons instauré un partenariat basé sur la confiance entre la ville, le club, le propriétaire du stade et la ligue régionale de football du Rhin moyen. Tout le monde a mis du cœur à l’ouvrage. Le projet d’un programme varié pour accompagner la finale a fait ses preuves et continue à être développé au fil du temps. C’est pourquoi nous nous réjouissons de prolonger notre partenariat pour les prochaines années. »

Cette année, pour la finale, les championnes en titre du VfL Wolfsburg affronteront le SGS Essen le 4 juillet à 16h45. À cause de la crise sanitaire, il n’y aura ni spectateur, ni fête aux abords du stade.