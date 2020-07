La finale à Berlin jusqu’en 2025

La finale de la coupe d’Allemagne masculine aura lieu jusqu’en 2025 au stade olympique de Berlin. Une décision en ce sens a été prise vendredi par le présidium de la DFB, en accord avec le Land de Berlin. Le nouveau contrat court désormais du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, et succèdera au contrat actuel qui arrive à son terme le 31 décembre 2020.

Le président de la DFB Fritz Keller : « Cette fête du football mérite un cadre qui lui soit digne – nous sommes heureux que la finale du DFB-Pokal continuera d’avoir lieu au stade olympique de Berlin. Notre plus grand souhait est bien sûr que la finale se joue à nouveau à guichets fermés dès l’année prochaine. L’ambiance dans le stade et dans la capitale un jour de finale est exceptionnelle. Berlin et cette finale doivent tout simplement rester ensemble. »

Depuis 1985, l’Olympiastadion de Berlin est chaque année le stade qui accueille la finale de la coupe d’Allemagne. Auparavant, le lieu de cette finale variait selon les années. Le Bayern Munich est le club le plus titré de la compétition, avec 19 victoires. Ce samedi, à partir de 20h, la finale de la coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen se jouera pour la première fois sans spectateurs.

[dfb]