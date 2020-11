La fédération définit un plan d’action

Suite à la défaite 6-0 contre l’Espagne en Ligue des nations, le comité directeur de la fédération allemande de football (DFB) a élaboré une feuille de route afin d’analyser la situation de l'équipe nationale. La déclaration officielle dans son intégralité :

« Le comité directeur de la DFB a adopté à l'unanimité un plan d’action pour collecter des informations, évaluer et discuter des résultats actuels. Ce plan prévoit également que le sélectionneur national dispose du temps et de la distance émotionnelle nécessaires pour qu'il puisse analyser la situation de l'équipe nationale dans son ensemble, définir les causes sportives de la nette défaite de Séville, et digérer, sur un plan personnel, sa propre déception. C'est ainsi que les choses doivent se dérouler.

Lors de la réunion du comité exécutif du 4 décembre, Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l'Académie, présentera et évaluera la situation actuelle de la Nationalmannschaft. Son intervention inclura les enseignements tirés de la défaite contre l'Espagne, mais aussi le développement global de l'équipe au cours des deux dernières années.

La fédération informera en temps utile des résultats des consultations et des prochaines étapes. »