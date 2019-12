La DFB soutient la réélection d’Aleksander Ceferin

La Fédération allemande de football soutient la candidature d’Aleksander Ceferin à sa propre réélection à la tête de l’UEFA. Le présidium de la DFB l’a décidé unanimement lors de sa réunion qui se tenait aujourd’hui à Munich. Le Slovène de 51 ans, président de l’UEFA depuis septembre 2016, a reçu cette semaine le soutien de différentes fédérations européennes. La Slovénie, l’Italie, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et les Îles Féroé afficheront leur soutien à Aleksander Ceferin qui devrait être élu pour un deuxième mandat lors du congrès de l’UEFA qui se tiendra à Rome le 7 février prochain.

La président de la Fédération allemande de football Reinhard Grindel a déclaré à ce propos : « Le football allemand a déjà soutenu publiquement Aleksander Ceferin lors sa première candidature et c’est une décision qui jusqu’ici s’est révélé tout à fait judicieuse. Aleksander Ceferin, avec qui j’ai travaillé étroitement et en toute confiance en tant que vice-président de l’UEFA, a de manière simple et objective permis à l’UEFA de gagner en intégrité en lui donnant une nouvelle stabilité. Dans cette période pourtant délicate, il parvient de façon extraordinaire à faire coïncider les intérêts des 55 fédérations nationales et des clubs professionnels. C’est donc également pour cette raison que nous avons rapidement pris la décision avec le présidium de la DFB de le soutenir, conjointement avec la Ligue allemande de football (DFL), dans sa réélection. »

« Une collaboration étroite couronnée de succès »

Le secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius a ajouté : « Sur le plan administratif, la DFB et la DFL travaillent de façon très étroite avec l’UEFA depuis de nombreuses années. Cette collaboration dans de nombreux domaines clés à une nouvelle fois énormément gagné en confiance sous la direction Aleksander Ceferin et de son secrétaire général Theodore Theodoridis. Nous serions donc ravis de poursuivre cette collaboration lors des trois prochaines années. »

Le président de la DFL Reinhard Rauball s’est lui aussi exprimé sur le sujet : « La DFL soutient la réélection d’Aleksander Ceferin à la tête de l’UEFA. Sous sa direction, l’UEFA a gagné en sérénité et il a fixé un cap clair lors de ces dernières années. »