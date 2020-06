La DFB s'engage pour un football plus durable

Le présidium de la DFB a décidé aujourd'hui d'accroître ses efforts en faveur d'un football durable. Sur la base d'un plan en cinq points élaboré par le président de la DFB Fritz Keller , les initiatives de durabilité existantes de la DFB vont être regroupées et couplées à des mesures de bonne gouvernance pour rendre le football plus résistant et plus adapté à l'avenir.

Après l’annonce du plan en cinq points, Fritz Keller a déclaré : « De par mon expérience d'entrepreneur et celle acquise dans mon ancien club, je sais combien il est important de mettre les décisions en perspective et de se placer du point de vue des générations futures. La crise du coronavirus a très clairement montré que nous devons ancrer les concepts de durabilité et de pérennité dans le monde du football. À l'avenir, la durabilité devra avoir une place dans la gestion des affaires quotidiennes et devra être prise en compte dans toutes les décisions importantes. Nous devons élaborer des mesures concrètes pour développer le football des générations futures, en collaboration avec toutes les parties concernées. Le football peut apporter une contribution plus significative à la cohésion sociale s'il devient durable socialement, écologiquement et économiquement. »

Cette nouvelle décision s'inscrit dans la perspective de l'organisation de l’EURO 2024 en Allemagne, qui doit établir de nouvelles normes en matière de durabilité.