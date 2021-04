La DFB se positionne formellement contre le projet de Super League européenne

La Fédération allemande de football (DFB) se positionne formellement contre le projet de Super League européenne. La performance sportive est ce qui doit toujours primer dans le football ; c’est elle qui définit les promotions, les relégations, et les qualifications pour les compétitions concernées. Les intérêts économiques d’un petit nombre de clubs ne peuvent permettre de se détourner de l’harmonie solidaire caractéristique du football. Chaque club devra choisir entre appartenir à cette communauté solidaire qu’est le football dans sa globalité, ou poursuivre exclusivement des intérêts personnels et égoïstes à l’écart de l’UEFA et des fédérations nationales de football.

Aussi, la DFB soutient pleinement l’explicite déclaration commune de l’UEFA et des ligues et fédérations nationales d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne.

[dfb]