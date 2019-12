La DFB salue le rapport d’évaluation des candidatures pour l’EURO 2024

La fédération allemande de football (DFB) voit le rapport d’évaluation des candidatures pour l'EURO 2024, publié par l’UEFA, comme une validation de tout son travail effectué dans le cadre de sa candidature. « Le rapport montre que nous avons pris cette tâche au sérieux et que l’UEFA honore nos efforts », a déclaré Philipp Lahm, ancien capitaine de l’équipe d’Allemagne et actuellement ambassadeur de la candidature allemande. « Nous allons donc continuer ainsi en mettant en avant la transparence et la durabilité de notre candidature. Nous allons encore une fois tout donner lors de la présentation finale, ce jeudi. Nous espérons gagner, car l’Allemagne est le bon endroit pour accueillir l’EURO 2024. »

Markus Stenger, directeur du processus de candidature à la DFB, s’est également montré satisfait de la publication du rapport de 41 pages : « Ce rapport est une première validation du travail que nous avons réalisé ces derniers mois. Nous sommes heureux que l’UEFA ait jugé notre candidature comme étant inspirante, créative et très professionnelle. Elle est le fruit d’un formidable travail d’équipe, auquel nos partenaires des milieux de la politique, de l’économie, du sport et de la société civile ont grandement contribué. »

[dfb]