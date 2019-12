La DFB relève Steffi Jones de ses fonctions

La Fédération allemande de football (DFB) a décidé aujourd’hui de relever de ses fonctions Steffi Jones, sélectionneuse de l’équipe d’Allemagne féminine depuis le début de saison 2016/2017. Cette décision fut prise aujourd’hui par le conseil de la présidence de la DFB, sur recommandation du manager général des équipes d’Allemagne Oliver Bierhoff et du directeur sportif Joti Chatzialexiou. Pour les deux prochains matchs de l’équipe d’Allemagne féminine face à la République tchèque et la Slovénie, Horst Hrubesch prendra provisoirement en main l’équipe, avec comme assistants Ulrike Ballweg et Thomas Nörenberg. Hrubesch et l’équipe d’Allemagne masculine avaient remporté la médaille d’argent aux Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro.

Une analyse intensive des mois passés ont précédé cette décision. L’équipe s’est faite éliminer de l’EURO 2017 au stade des quarts de finale ; elle a perdu son match de qualification pour la Coupe du monde face à l’Islande à domicile et aura probablement besoin d’une victoire au match retour pour se qualifier ; enfin, l’équipe est arrivée dernière de la She Believes Cup aux USA la semaine passée. Une discussion avec Steffi Jones a eu lieu lundi.

Grindel : « Jones reste un visage important du football féminin »

Le président de la DFB Reinhard Grindel a déclaré : « Steffi Jones a rempli ses fonctions d’entraîneure avec beaucoup d’engagement et de volonté, et je souhaite la remercier chaleureusement pour cela au nom de l’ensemble du conseil de la présidence. Elle est et reste un visage important du football féminin allemand et je me réjouirais de la voir remplir d’autres fonctions au sein de la DFB et du football féminin. »

Oliver Bierhoff a déclaré : « Cette décision fait suite à une analyse poussée des derniers mois. Après un EURO décevant, nous voulions tous poursuivre le travail avec Steffi et lui avons donné cette chance. Mais au vu de la progression sportive actuelle, des qualifications pour la Coupe du monde et de la She Believes Cup, nous sommes désormais convaincus que l’équipe a besoin d’un nouvel entraineur. Nous allons profiter de cette situation pour professionnaliser encore davantage les structures du football allemand, renforcer les liens avec le football masculin et ouvrir la voie à de nouvelles idées. »

Hrubesch : « J’aiderai avec plaisir »

Horst Hrubesch a déclaré : « J’ai suivi le football féminin ces dernières années et j’étais sur place lors de l’EURO 2017. J’aiderai avec plaisir au cours de cette phase de transition et je suis heureux de pouvoir compter sur Uli Ballweg et Thomas Nörenberg pour les deux prochains matchs.

Hannelore Ratzeburg, vice-présidente de la DFB en charge du football féminin, a déclaré : « J’espère que l’équipe trouvera de nouvelles sources de motivation avec ce changement et rejouera son meilleur football avec la confiance qu’elle avait en elle ces dernières années. Je suis très reconnaissante envers Horst Hrubesch pour sa volonté de nous aider dans cette situation. »

L’Allemagne affrontera La République tchèque le 7 avril à Halle, puis la Slovénie le 10 avril à Domžale. Les deux rencontres comptent pour les qualifications à la Coupe du monde 2019.

[dfb]