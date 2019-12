La DFB publie son projet de développement durable pour l’EURO 2024

La Fédération allemande de football (DFB) a publié son projet de développement durable pour l’EURO 2024. Le président Reinhard Grindel, le secrétaire général Friedrich Curtius, l’ambassadeur de la candidature et capitaine d’honneur de la DFB Philipp Lahm ainsi que l’ancienne internationale allemande et actuelle ambassadrice DFB pour l’intégration Celia Šašić avaient présenté le dossier allemand de candidature, un Bid Book de 74 pages, le 24 avril au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Contrairement au Bid Book, le projet de développement durable n’étais pas requis par l’UEFA et fut mis au point par la DFB avec la participation de nombreux acteurs issus de la société civile.

Reinhard Grindel : « Le développement diable est l’un des Leitmotivs de notre candidature. Nous avons établi un projet global résultant d’un dialogue transparent avec des acteurs de la société civile, qui sert de référence et qui a d’ores et déjà enclenché des processus importants. Notre candidature est une offre faite à toutes celles et ceux qui veulent s’engager, apprendre des autres et organiser ensemble cette fête européenne du football. C’est ainsi que nous pouvons tisser de nouveaux liens permanents entre les fédérations de football et les Européens. Le projet de développement durable servira de point de référence concernant les valeurs sur lesquelles se baseront nos activités sur la route de l’EURO 2024. »

Celia Šašić : « Toutes les conditions sont réunies en Allemagne pour que le tournoi soit organisé de manière parfaite, mais aussi de façon durable. Nous voulons montrer qu’il est possible d’organiser un grand événement sportif respectueux de l’environnement et peu gourmand en ressources. Notre projet, qui me tient particulièrement à cœur, fut mis sur pied avec un large soutien au sein de la société et repose donc sur de nombreuses épaules. »

Environnement et fair-play

De nombreuses discussions avaient vu le jour sous l’impulsion de la DFB entre les représentants de fédérations sportives, clubs, ONG, communes, ministères fédéraux, entreprises, églises, communautés, fondations, ainsi que des milieux scientifiques et économiques. Lors de ces discussions furent identifiés huit champs d’actions : la jeunesse, les fans, les innovations digitales, la diversité, les droits de l’homme, l’environnement, la santé et le fairplay, autant de domaines dans lesquels le football et la société pourrait réaliser des avancées considérables et durables grâce à un tournoi organisé en Allemagne. Dans cet objectif, tout dans l’objectif de la réalisation des Sustainable Development Goals (SDS) des Nations Unies, 24 projets innovants sont présentés et détaillés dans le projet de la DFB, dont notamment celui de l’inclusivité des stades et de leur accessibilité sans barrières.

Par ailleurs, pour chacun des dix stades avec lesquels la DFB s’est portée candidate auprès de l’UEFA, des projets spécifiques de développement durable verront le jour sur la base de dialogues avec des acteurs locaux. Des exemples de tels projets ont d’ores et déjà débuté dans certaines villes hôtes.

Cacau : « Partager des valeurs, dessiner l’avenir »

L’ancien international allemand Cacau, aujourd’hui délégué DFB pour l’intégration : « L’Allemagne est un pays formidable. J’ai obtenu la nationalité allemande en 2009 et aujourd’hui, je vis avec ma femme et mes trois enfants dans les environs de Stuttgart. L’EURO 2024 est une occasion unique de partager nos valeurs et de dessiner l’avenir, et ce, de manière durable et participative, moderne, et proche de la base du football. »

Thomas Hitzlsperger, ambassadeur DFB pour la diversité et ancien joueur de l’équipe d’Allemagne : « Grâce à sa force dans la société, le football peut faire plus que d’accompagner le développement durable en Allemagne et en Europe : il peut aider à le façonner. C’est pourquoi dans six ans, comme en 2006, nous souhaitons organiser une fête du football colorée et ouverte sur le monde en plein cœur de l’Europe – un projet qui jouit d’un soutien au sein de la société grâce notamment aux nombreuses mesures en faveur du développement durable qu’il comporte. »