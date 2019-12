La DFB publie le logo officiel de son Académie

La DFB-Akademie a son logo. Le secrétaire général de la DFB Dr. Friedrich Curtius et le responsable du projet DFB-Akademie Oliver Bierhoff ont présenté le nouveau logo aujourd’hui, à l’occasion du « 1er Congrès International de l’Analyse de Matches de la DFB-Akademie ». Ce logo comporte un bouton « Play » au milieu, symbole pour la modernité, le développement et l’esprit d’innovation de la nouvelle Académie.

« Visuellement, la marque DFB-Akademie s’insère parfaitement dans l’image globale de la DFB et souligne l’importance centrale de son Académie » a déclaré Denni Strich, gérant de DFB GmbH. « En même temps, la DFB-Akademie conserve une indépendance indispensable à sa capacité d’innovation, à l’image de la Nationalmannschaft et du DFB-Pokal. »

La couche dorée du logo représente l’exigence de qualité particulière de la DFB-Akademie, censée servir le football allemand dans son ensemble. Les trois branches de la DFB-Akademie, Formation, Sélections Nationales et Développement et Innovation sont visuellement représentées par trois formes géométriques placées autour du signe « Play ». Le design est volontairement similaire à celui du logo de la DFB et souligne ainsi le lien étroit qui existera entre la Fédération et l’Académie.

Bierhoff : « Notre Académie est plus qu’un simple bâtiment »

« Je trouve que la présentation a été très réussie, tout comme le logo » a déclaré Oliver Bierhoff. « Notre Académie est plus qu’un simple bâtiment : de nombreux projets et de nombreuses idées sont d’ores et déjà mis en place sous forme de projets pilotes. Le logo va renforcer notre visibilité et notre image à l’extérieur. »

Le Congrès fut organisé en collaboration avec l’agence de design « Strichpunkt », dont le siège est à Stuttgart et Berlin. Elle est l’une des entreprises de pointe dans la branche Marke und Branding de la DFB.

[dfb]