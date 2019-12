« La DFB et adidas vont facilement de pair » : un partenariat de plus de 60 ans

La DFB prolonge son contrat avec adidas jusqu’en 2026

La fédération allemande de football (DFB) et adidas ont convenu de prolonger leur partenariat de longue date. Au lendemain du match de la Mannschaft contre le Pérou à Sinsheim, le président de la DFB Reinhard Grindel et Kasper Rorsted, PDG d’adidas, ont annoncé que le contrat, qui courait jusqu’en 2022, sera prolongé de quatre ans, jusqu’en 2026. Auparavant, la présidence de la DFB avait décidé de poursuivre son emblématique partenariat.

Reinhard Grindel, président de DFB : « Nous sommes très heureux d’avoir adidas comme partenaire fiable sur le long terme. La prolongation du contrat est une marque de confiance envers la force et l’attractivité de la DFB. C’est aussi un signal important envoyé à l’UEFA, en montrant que nous sommes économiquement sains à long terme et répondons aux exigences d'un organisateur de tournoi en vue de notre candidature à l'EURO 2024. Ce contrat nous offre une solide base de planification pour la mise en œuvre de notre projet de construction tourné vers l'avenir. Cela nous donne en même temps l’occasion de soutenir durablement nos associations régionales à l’avenir, favorisant ainsi le développement du football amateur en Allemagne. »

Un partenariat fructueux depuis plus de 60 ans

Kasper Rorsted, PDG d’adidas : « Je suis ravi de poursuivre cette collaboration. La DFB et adidas vont facilement de pair. Le timing souligne la philosophie unique de sponsoring d’adidas : nous soutenons nos partenaires de longue date, et surtout quand c’est important. Avec la DFB, nous ferons tout notre possible pour développer le football en Allemagne à tous les niveaux, du secteur de la jeunesse aux sélections féminines et masculines en passant par les associations régionales. Avec la candidature que nous espérons réussie pour l’organisation de l’EURO 2024 et le lancement de l’académie DFB, il y a en outre deux projets très intéressants et innovants dans lesquels nous sommes heureux de pouvoir apporter notre expertise. »

Le partenariat entre la fédération allemande de football et adidas existe depuis plus de 60 ans. Durant cette période, quatre titres mondiaux et trois titres européens masculins ainsi que deux titres mondiaux et huit titres européens féminins ont été remportés ensemble.

[dfb]