La DFB prolonge le contrat de Martina Voss-Tecklenburg

La Fédération allemande de football (DFB) a prolongé le contrat de la sélectionneuse de l’équipe d’Allemagne féminine, Martina Voss-Tecklenburg, jusqu’en août 2023. La décision a été confirmée ce vendredi par la présidence de la DFB. La sélectionneuse pourra également continuer de compter sur ses assistant(e)s Britta Carlson, Thomas Nörenberg, et Michael Fuchs.

Voss-Tecklenburg est à la tête de l’équipe d’Allemagne depuis novembre 2018. En 20 matchs, elle compte au total 18 victoires, un match nul et une défaite. Sous sa direction, l’équipe a aisément validé sa qualification pour l’EURO 2022 en Angleterre, avec 100% de victoire et un seul but concédé. « Je suis heureuse que nous puissions continuer sur ce chemin, et reconnaissante pour la confiance qui m’est accordée. Nous allons continuer à former cette jeune équipe afin de construire une équipe d’avenir, une équipe qui gagne et qui joue avec une idée claire. »

La vice-présidente de la DFB Hannelore Ratzeburg a déclaré : « Martina Voss-Tecklenburg est une grande ambassadrice de notre sport. Elle se distingue par sa compétence, et elle est un exemple d’empathie et de passion. Nous sommes très satisfaits de la progression de l’équipe et attendons avec impatience de prochaines années pleines de réussite. »

L’équipe d’Allemagne se réunira prochainement afin de préparer son premier match de l’année qu’elle disputera face à la Belgique à Aix-la-Chapelle le 21 février, avant d’aller défier les Pays-Bas à Venlo le 24 février.

[dfb]