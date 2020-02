La DFB pleure les victimes de Hanau

Suite à la tuerie de Hanau ce mercredi 19 février 2020, qui a fait pour l’heure onze morts, la Fédération Allemande de Football (DFB) prendra part ce soir à la marche silencieuse de la ville de Hanau, avec les présences entre autres du secrétaire général Friedrich Curtius et de l’ancien international allemand et actuel ambassadeur de la DFB pour l’intégration Jimmy Hartweg.

Le président de la DFB, Fritz Keller, a déclaré : « Nous pleurons les victimes de Hanau et sommes de tout cœur avec leurs familles. Nous sommes effondrés et sidérés face à cet acte de violence absurde. Celui-ci est un nouvel avertissement que nous devons tous rester unis contre la haine, le racisme, et toute forme de discrimination – dans les tribunes des stades, dans la rue, ou sur internet. Il s’agit de notre devoir quotidien. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons empêcher les mots de se transformer en actes. »

Cette semaine, tous les matchs de Bundesliga, de 2. Bundesliga, de 3. Liga et de Bundesliga féminine seront précédés d’une minute de silence. L’ensemble des joueurs et des joueuses porteront un brassard de deuil.

[dfb]