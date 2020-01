La DFB pleure Hans Tilkowski

C’est avec tristesse que la Fédération allemande de football (DFB) a appris la mort, dimanche, de Hans Tilkowski à l’âge de 84 ans, après une longue maladie. L’ancien gardien de but a participé à forger l’histoire du football allemand au sein des équipes de Westfalia Herne, du Borussia Dortmund et de l’Eintracht Francfort, ainsi qu’avec l’équipe d’Allemagne, dont il porta le maillot à 39 reprises.

Au cours de sa longue et riche carrière dans le football, l’année 1966 est tout particulièrement restée gravée dans les mémoires. Il remporta d’abord la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupes avec le Borussia Dortmund, qui fut le premier trophée international soulevé par un club allemand. Quelques semaines plus tard, il disputa la finale de la Coupe du monde 1966 avec l’équipe d’Allemagne, à Wembley ; une finale durant laquelle Geoff Hurst inscrivit l’un des buts les plus célèbres et controversés de l’histoire du football.

Keller : « Un athlète exceptionnel, sur le terrain comme en dehors. »

Le président de la DFB Fritz Keller a déclaré : « Hans Tilkowski ne faisait pas partie des meilleurs gardiens du monde uniquement en 1966. Le titre de champion du monde aurait été une juste récompense pour son parcours en équipe d’Allemagne. Il était un athlète exceptionnel, sur le terrain comme en dehors, où il était très engagé dans la société civile. Il fait selon moi partie des plus grandes personnalités du football allemand, et sa mort est une perte douloureuse pour la DFB et la famille du football ».

Après son parcours de joueur, Hans Tilkowski embrassa la carrière d’entraîneur. Formé par l’illustre Hennes Weisweiler, il obtint sa licence d’entraîneur avec la meilleure note possible en 1970. Suivirent des passages sur les bancs du Werder Brême, du TSV 1860 Munich, du 1. FC Nuremberg et du 1. FC Sarrebruck. Il releva son ultime défi en Grèce, à l’AEK Athènes, en 1981. Très actif à l’écart des terrains, Tilkowski s’engageait notamment au sein du Fonds des Nations unies pour l’enfance, ainsi que pour la fondation allemande contre la leucémie.

[dfb]