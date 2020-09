La DFB maintien la règle des cinq changements

Le comité directeur de la DFB a communiqué aujourd’hui officiellement sa décision de prolonger la règle des cinq changements par rencontre pour la saison 2020-2021. Cette mesure est en place depuis la reprise des compétitions après la trêve imposée par la pandémie de COVID-19 et s’appliquera en Coupes d’Allemagne masculine et féminine, ainsi que pour la Bundesliga féminine FLYERALARM et la deuxième division féminine.

Cette règle sera en revanche abrogée en 3e division, où les clubs se sont mis d’accord pour un retour à trois changements.

Frymouth : « Une responsabilité vis-à-vis des joueurs et des joueuses »

Peter Frymouth, vice-président de la DFB en charge du développement et de l’organisation des compétitions, s’est exprimé : « En raison du calendrier chargé de la saison 2020-2021, nous avons souhaité offrir aux clubs la possibilité, à travers ces cinq changements, de mieux doser les efforts physiques de leurs équipes. C’est notre responsabilité vis-à-vis des joueurs et des joueuses. Notre objectif est de préserver la santé des acteurs et d’éviter au maximum les blessures.

En revanche, les équipes n’auront que trois fenêtres de changement à leur disposition, sauf en cas de prolongation, où un nouveau changement serait autorisé.