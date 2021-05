La DFB fixe le cap d'une restructuration

Lors d'une réunion extraordinaire du conseil présidentiel de la DFB du 11 mai 2021, la fédération a décidé de prendre des mesures concernant la crise de gouvernance en cours et a fixé le cap d'une restructuration.

Le président Fritz Keller s'est déclaré prêt, en principe, à démissionner le lundi 17 mai 2021 après l'audience au tribunal des sports de la DFB. Le secrétaire général Dr. Friedrich Curtius le suivra immédiatement après qu'un accord ait été trouvé concernant la résiliation de son contrat de travail et la remise de sa démission.

Les premiers vice-présidents Dr. Rainer Koch et Peter Peters resteront en fonction jusqu'aux prochaines élections. Le Dr. Rainer Koch ne se représentera pas au poste de 1e Vice-président du football amateur lors de la prochaine assemblée générale. Le trésorier Dr. Stephan Osnabrügge ne sera pas candidat non plus. La prochaine assemblée générale sera avancée au début de l'année 2022.

Après la démission de Fritz Keller, Peter Peters et Dr. Rainer Koch assureront provisoirement la transition en tant que présidents intérimaires avec des responsabilités égales afin d'amener la fédération et le conseil présidentiel vers une situation plus calme le plus rapidement possible. Après la démission du Dr. Friedrich Curtius, la secrétaire générale adjointe Heike Ullrich reprendra temporairement ses fonctions.