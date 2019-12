La DFB félicite « MoAuba », champion du monde d’E-Foot

La DFB félicite Mohammed « MoAuba » Harkous pour son titre de champion du monde d’E-Foot et a invité le joueur national d’E-Foot à assister au match de qualification pour l’Euro 2020 contre les Pays-Bas le 6 septembre à Hambourg (à partir de 20h45, live sur RTL).

« Nous sommes très fiers de votre excellente performance. Nous nous réjouissons également pour votre club le Werder Breme, tout particulièrement son équipe d’E-Sport, avec laquelle vous avez déjà eu de nombreux succès, qui ont sans aucun doute préparé cette consécration planétaire » ont écrit les vice-présidents de la DFB Dr.Rainer Koch et Dr. Reinhard Raubaull dans une lettre commune de félicitations avec le secrétaire général de la DFB Friedrich Curtius. Le gamer de 22 ans est en effet devenu dimanche le premier Allemand à être sacré lors de la FIFA eWorld Cup à Londres.

« Vous avez fait preuve d’une constance remarquable tout au long du tournoi. Vous avez ainsi mérité ce titre mondial. En avril, vous avez joué de malchance lorsque vous et votre coéquipier du Werder et de sélection Michael « MegaBit » Bittner, êtes sortis précocement de la compétition. Après cela on ne pouvait plus vous arrêter, encore une fois en tant qu’équipe : si MegaBit a échoué en 1/8e de finale contre votre futur adversaire en finale et champion du monde en titre, il vous a soutenu jusqu’au bout et vous a donné de précieux conseils pour la finale. Cette cohésion et cet esprit d’équipe sont extraordinaires et exemplaires ».