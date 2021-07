La DFB et la DFL créent un fond d'aide solidaire

Déclaration commune de la DFB et de la DFL :

« Les images des inondations et des dévastations, toute l'étendue de cette catastrophe, nous affectent profondément. Nos pensées vont vers les proches des personnes décédées, les blessés et les nombreuses personnes dans le besoin. La DFB et la DFL ont l'intention de contribuer financièrement à l'aide aux victimes des inondations - comme elles l'avaient fait après les inondations de 2013 - en créant conjointement un fonds de secours de trois millions d'euros. Cela ne pourra pas atténuer la souffrance humaine. Toutefois, nous espérons qu'ensemble, nous serons en mesure de fournir un soutien, au moins là où cela est possible. Nous considérons que la solidarité dans cette situation de crise va de soi. »

En outre, la DFB a contacté l'UEFA, qui a également promis son soutien.