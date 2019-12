La DFB développe une stratégie sur les droits de l’homme

La DFB est l'une des premières associations nationales de football au monde à développer sa propre stratégie en matière de droits de l'homme basée sur les principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits humains. La stratégie en matière de droits de l'homme sera publiée l'année prochaine et incluse dans les statuts de l'association lors du prochain parlement de la DFB. La DFB vise ainsi à ancrer les droits de l'homme en tant que mission sociopolitique du football en Allemagne sur une base structurelle à long terme, de la base jusqu’à l'équipe nationale.

La candidature de la DFB à l'organisation de l'UEFA EURO 2024 a donné l'impulsion nécessaire au développement de la stratégie en matière de droits de l'homme. Pour la première fois, l'UEFA impose des exigences spécifiques en matière de droits de l'homme aux candidats. La DFB a décidé de manière proactive de développer un concept de respect des droits de l'homme qui s'appuie sur les activités existantes de l'association, notamment dans les domaines de la responsabilité sociale et du travail de jeunesse.

La stratégie en matière de droits de l'homme est élaborée en étroite coopération et avec la participation d'experts internes et externes. Début septembre, de nombreuses institutions et organisations non gouvernementales ont rencontré des représentants de la DFB à Berlin. Ont participé au dialogue d'experts : Football Supporters Europe, le Bureau de coordination des projets de fans, la Coupe de la Ligue d’Allemagne (DFL), la FIFA, le Conseil central des musulmans d'Allemagne, l’IG Bauen-Agrar-Umwelt, la Conférence épiscopale allemande, Transparency International Allemagne, Terre des hommes Allemagne, Makkabi Allemagne, Reporters sans frontières, Amnesty International Allemagne, la Fédération allemande des sports olympiques, Discover Football, l’Institut allemand des droits de l’homme et l’Association allemande pour la protection des enfants. L'échange se poursuivra sans interruption.

« Contribuer au respect et à la promotion des droits de l'homme »

Le président de la DFB Reinhard Grindel a déclaré : « À la DFB et ses près de 25 000 clubs, nous vivons chaque jour des valeurs comme le respect, la diversité, le fair-play et la solidarité. Elles sont fermement ancrées dans nos statuts et le code déontologie de la DFB. Nous voulons continuer à apporter notre contribution au respect et à la promotion des droits de l’homme comme nous l'avons fait, par exemple, lors de la Coupe du monde en Russie, à travers de nombreuses rencontres avec des personnes engagées. »

Sylvia Schenk, membre du Comité consultatif des droits de l'homme indépendant de la FIFA et impliquée dans le développement de la stratégie des droits de l'homme, explique : « La stratégie de la DFB en matière des droits de l’homme ne part pas de zéro. L'objectif est de replacer les mesures existantes dans un contexte systématique et de combler les lacunes existantes. La DFB fait un travail de pionnier, tant au niveau national qu'international, et doit répondre aux exigences des experts des droits de l’homme tout en convainquant et en motivant ses propres membres. »

D’autres voix

Michael Windfuhr (directeur adjoint de l'Institut allemand des droits de l'homme) : Il convient de noter que la DFB a traité en profondeur les lignes directrices des Principes directeurs des Nations Unies concernant les entreprises et les droits de l'homme. Il est important que les forces sociales centrales mettent l'accent sur le respect des droits de l'homme comme l'une des tâches essentielles de leur travail sociopolitique et donnent le bon exemple. La DFB joue ainsi un rôle de modèle important pour de nombreuses autres associations issues de différents domaines sociaux, au-delà du sport. L'Institut allemand des droits de l'homme s'en félicite expressément et se réjouit à la perspective de poursuivre à l'avenir les échanges et le dialogue étroits avec la DFB.

Cordula Lasner-Tietze (directrice de l'Association allemande de protection de l'enfance) : Nous sommes heureux de soutenir la DFB dans l'élaboration d'une stratégie en matière de droits de l'homme, car les droits des enfants sont également en jeu. Nous saluons le fait qu'une organisation aussi importante que la DFB montre la voie dans ce domaine et examine le bien-être de l'enfant ainsi que les risques éventuels dans le domaine des droits de l'enfant et de sa protection. Depuis de nombreuses années, nous coopérons avec la DFB afin que l'analyse des risques puisse se fonder sur le concept de prévention de la violence sexuelle. Nous espérons que la DFB continuera à développer les services de formation et d'information à tous les niveaux, des clubs villageois aux centres de performance. Nous sommes heureux de soutenir ce processus.

Michael Gabriel (chef du Bureau de coordination des projets de fans) : Depuis de nombreuses années, nous conseillons la DFB en matière de discrimination et de culture des supporters. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu présenter et discuter les aspects des fans qui sont importants pour nous lors du dialogue d'experts à Berlin. Avec l'introduction de la stratégie des droits de l'homme, ces risques sont à nouveau clairement pris en compte. La question du respect des droits de l'homme, en particulier dans les tournois organisés dans des pays non gouvernés démocratiquement, a toujours été une grande préoccupation pour de nombreux supporters - et pas seulement pour ceux qui se rendent à ces tournois. Nous pensons qu'il est très bon que la DFB ne ferme pas les yeux, mais qu'elle élabore des mesures préventives et tente, dans la mesure de ses possibilités, de défendre les droits de l'homme en dehors de l'Allemagne également.

Christian Mihr (directeur général de Reporters sans frontières) : L'intention de la DFB d'ancrer fermement la question des droits de l'homme dans ses structures et d'élaborer une stratégie de la DFB en la matière est louable, mais un tel processus ne constitue pas une fin en soi. Par le passé, la DFB n'a pas toujours été suffisamment claire lorsqu'il s'agissait de dénoncer publiquement la violation de la liberté de la presse et des autres droits de l'homme lors de grands événements footballistiques dans les pays autoritaires et dictatoriaux. Nous avons confiance en cela et nous continuerons à veiller à ce que la DFB, en tant que fédération de football influente, considère sa stratégie en matière de droits de l'homme comme un instrument permettant d'affirmer son influence dans l'attribution des grands événements footballistiques et de défendre la liberté de la presse par un discours public clair.

[dfb]