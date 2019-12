La DFB au congrès SPOBIS mardi à Düsseldorf

Reinhard Grindel et Philipp Lahm seront présents mardi au Centre des Congrès de Düsseldorf où ils participeront au congrès SPOBIS, meeting sur le thème du business dans le milieu sportif. Le président de la Fédération allemande de football (DFB) et l'ambassadeur de la candidature allemande pour l'organisation de l'EURO 2024 prendront part à une discussion stratégique à propos de "L'Allemagne et l'EURO 2024". C'est la première fois depuis 1988 que la DFB se porte de nouveau candidate pour l'organisation d'un championnat d'Europe.

Le secrétaire général de la DFB, Friedrich Curtius, interviendra quand à lui mecredi à Düsseldorf à propos du bon déroulement du processus d'organisation de la Fédération. Le vice-président Rainer Koch et le directeur de la Mannschaft et délégué au développement Oliver Bierhoff se tiendront notamment à ses côtés lors de ce congrès.