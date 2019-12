La dernière marche pour les U19

La finale de l’EURO des U19 féminines organisée en Suisse opposera l’Allemagne à l’Espagne. En cas de victoire, les Allemandes gagneraient leur septième titre. « Nous sommes très contents et fiers de disputer la finale. Nous n’avons pas été en finale depuis sept ans, ce match est donc assez spécial pour nous. Il s’agit d’un match que toutes les joueuses vont aborder avec joie et fierté. Il nous reste une marche à gravir pour remporter le titre et nous allons tout donner pour gagner ce match. » a déclaré Maren Meinert.

L’effectif allemand, principalement composé des jeunes joueuses de la génération 2000, a battu le Danemark (1-0) et l’Italie (2-0) lors des phases de poule. Seul le match contre les Pays-Bas a été perdu 1-0. L’équipe est parvenue à se qualifier pour la phase finale grâce à la différence de buts qui leur a été favorable. En demi-finale, les Allemandes ont vaincu la Norvège.

Meinert : « Il n’y a pas de favori »

Selon Meinert : « L’Espagne est une équipe qui a confiance en elle et avec des joueuses dotées de très bonnes capacités individuelles. Ils ont de nombreuses qualités, comme un contre un, leur efficacité devant le but et leur solidité défensive. Nous devrons tout donner contre les Espagnoles. »