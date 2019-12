La Croatie sort le pays hôte

Au bout du suspense, la Russie est finalement éliminée de sa Coupe du monde au stade des quarts de finale. À Saint-Pétersbourg, les Russes se sont inclinés 4-3 aux tirs au but face à la Croatie, qui défiera ainsi l’Angleterre en demi-finale, mercredi (20h) à Moscou.

Le match s’était achevé sur un score de 1-1 après 90 minutes suite à des réalisations de Denis Cheryshev (31e) pour la Russie et d’Andrej Kramaric (39e) pour la Croatie. Lors des prolongations, les Croates ont cru prendre définitivement les devants grâce à une tête de Domagoj Vida (101e) avant que Mario Fernandes n’égalise dans un stade Krestovsky en fusion.

Après deux tirs au but manqués côté russe, c’est l’ancien joueur de Schalke 04 Ivan Rakitic qui a transformé le dernier tir croate, comme six jours plus tôt face au Danemark.