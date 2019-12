La Croatie en quarts de finale

Après une séance de tirs aux buts remportée 3-2, la Croatie avance jusqu’aux quarts de finale. Danijel Subasic a été décisif, en arrêtant les tirs aux buts de Christian Eriksen, Lasse Schöne et Nicolai Jörgensen.

Les cinq premières minutes ont été très mouvementées, avec un premier but danois dès la première minute de Mathias Jörgensen. Mario Mandzukic n’a pas attendu longtemps et a égalisé trois minutes plus tard. , Luka Modric n’a pas réussi à concrétiser un penalty obtenu lors des prolongations (116e min.).

Les Croates affronteront la Russie en quarts de finale, ce samedi à 20h. Les Russes se sont imposés 4-3 aux tirs aux buts contre l’Espagne.