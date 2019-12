La cour fédérale annule la suspension de Nils Petersen

La cour fédérale de la Fédération allemande de football (DFB) a annulé la suspension automatique d’un match de Bundesliga pour Nils Petersen (SC Fribourg), qui avait été confirmée mercredi par le tribunal sportif de la DFB. Petersen avait été exclu de la rencontre de Bundesliga entre le SC Fribourg et Schalke 04 samedi dernier, suite à deux cartons jaunes écopés en l’espace de trois minutes (64’ et 67’). La cour fédérale a estimé que le premier carton jaune, adressé par l’arbitre dans le dos de Nils Petersen, était non valable.

Achim Späth, président de la cour fédérale de la DFB, a expliqué la décision : « Le premier carton jaune de Nils Petersen à la 64e minute ne lui a pas été adressé dans les règles, il est donc caduc. (…) Le carton jaune lui a été montré dans son dos. Selon la cour, il est incontestable que Nils Petersen n’a pas pris connaissance du carton jaune adressé par l’arbitre. Ce carton jaune est donc non valable et ne peut servir de base pour une expulsion. »

La décision de la cour fédérale de la DFB est définitive.