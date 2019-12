La Coupe du Monde 2026 aura lieu aux USA, au Canada et au Mexique

La Coupe du Monde 2026 se déroulera aux USA, au Canada et au Mexique. La candidature commune aux trois pays (« United 2026 ») a obtenu 134 voix (67%) contre 65 voix (33%) pour le Maroc. Le président de la DFB a déclaré : « Félicitations aux USA, au Canada et au Mexique pour avoir remporté le vote et d’être les futurs pays hôtes de la Coupe du Monde de 2026. Le Maroc s’est remarquablement bien présenté avec une candidature convaincante. Des pays africains devraient se présenter à nouveau en formant un dossier commun, constitué de plusieurs nations. »

48 participants pour la Coupe du Monde 2026

« C’est un moment riche en émotions pour nous » a déclaré le président de la fédération de football américaine Carlos Codeiro à Moscou. « Un grand merci à chaque membre de la famille qu’est la FIFA. Au nom de notre candidature collective : merci pour cet incroyable honneur ». Fouzi Lekjaa, le président de la fédération de football marocaine, a lui déclaré : « Nous allons continuer à travailler pour le football et pour nos jeunes, pour que notre rêve se réalise un jour ».

Le dossier américain avait obtenu les meilleurs résultats lors de l’analyse de la FIFA avec une note de 4,0 sur 5. Le Maroc avait reçu 2,7 points. La compétition dans huit ans sera la première à accueillir 48 nations. Le lieu de la finale sera probablement Dallas, Los Angeles ou New York. Le match d’ouverture aura sûrement lieu à Mexico.