La Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande

La neuvième édition de la Coupe du monde féminine de 2023 se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans trois ans, 32 équipes participeront pour la première fois à une Coupe du monde féminine ayant lieu dans l'hémisphère sud.

Contrairement à la Coupe du monde masculine, ce n’est pas le Congrès de la FIFA, composé 211 fédérations nationales féminines, mais le Conseil de la FIFA qui vote l’attribution de la compétition. Des 35 voix disponibles, il suffisait d’obtenir une simple majorité pour l’emporter. Le couple Australie/Nouvelle-Zélande a battu la Colombie avec un total de 22 voix.

Après l’annonce de la décision de la FIFA, la sélectionneuse Martina Voss-Tecklenburg s’est exprimée : « Je suis très heureuse que la Coupe du monde 2023 ait lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les deux équipes, l’Australie en particulier, font partie des nations leaders du football féminin. La Nouvelle-Zélande participe régulièrement à d’importants tournois et porte un très grand intérêt à notre sport. L’Australie fait quant à elle partie des meilleures équipes. Ces dernières années, les deux nations ont fait un bond en avant. Elles ont beaucoup d’expérience en ce qui concerne le football féminin et elles disposent d’un championnat solide. Ce qui est aussi passionnant, c’est de savoir que ce sera une première : une Coupe du monde féminine organisée dans deux pays, c’est inédit. »

Candidat au même titre que la Colombie et le couple Australie/Nouvelle-Zélande, le Japon avait retiré sa candidature en début de semaine. Le président de la fédération japonaise, Tashima Kozo avait déclaré que le monde et le football ont été « frappés de plein fouet » par le coronavirus et le Japon, déjà hôte des Jeux olympiques 2021, n’a pas souhaité maintenir sa candidature.