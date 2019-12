La Corée du Sud s’impose en amical contre le Honduras

Adversaire de la Mannschaft lors de la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde en Russie (du 14 juin au 15 juillet), la Corée du Sud s’est imposée aujourd'hui en amical face au Honduras à deux semaines et demi du début du tournoi. Les coéquipiers de Heung-Min Son, l’ancien joueur de Hambourg et du Bayer Leverkusen, l’ont emporté 2-0 au World Cup Stadium de Daegu face aux Centraméricains. Le capitaine Heung-Min Son a ouvert le score à l’heure de jeu avant que Seon-Min Moon n’incrive le deuxième but de la sélection asiatique à la 72ème minute.

La Corée du Sud sera le troisième adversaire de la Mannschaft cet été lors de la phase de poule de la Coupe du Monde. L’équipe du sélectionneur Joachim Löw affrontera la Corée du Sud le 27 juin à Kazan. Les Allemands débuteront leur campagne dans le groupe F par un duel face au Mexique le 17 juin avant de se mesurer à la Suède le 23 juin.