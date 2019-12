La Belgique prend une option dans le groupe G

La Belgique se dirige à grands pas vers les huitièmes de finale. Les Diables Rouges, qui l’ont emporté 5-2 cet après-midi à l’Otkrytie-Arena de Moscou face à la Tunisie, s’emparent de la tête du groupe G.

Romelu Lukaku signé un nouveau doublé (16’, 45’+3) dans ce qui est pour l’instant le match le plus prolifique de ce mondial. Avec déjà 4 buts au compteur, l’attaquant de Manchester United rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. Son compère d’attaque Eden Hazard (7’ sp, 51’) s’est aussi fendu d’un doublé avant que Michy Batshuayi (Borussia Dortmund) n’inscrive un cinquième but pour l’équipe du sélectionneur espagnol Roberto Martinez. Les Tunisiens ont quelque peu sauvé l’honneur grâce à Wahbi Khazri dans le temps additionnel. Les Aigles de Carthage avaient également réduit le score à la 18ème minute par l’intermédiaire de Dylan Bronn.

« Nous savions que ce serait plus facile pour nous si nous marquions tôt dans le match. Les seules erreurs que nous avons commises ont été les buts encaissés. Nous sommes contents d’avoir gagné ce match sur le score de 5-2. » a déclaré Eden Hazard après la rencontre. Les Belges ont désormais six points au compteur après deux victoires en autant de journées, les Tunisiens eux, voient leur nombre de point toujours bloqué à zéro. La déception était présente chez Nabil Maaloul, le sélectionneur tunisien. « C’était un match difficile face à un redoutable adversaire. Nous avons tout donné et nous allons essayer de nous améliorer à l’avenir. »

Dans le deuxième de la journée dans ce groupe G, l’Angleterre affronte le Panama demain à 14h à Nijni Novgorod.