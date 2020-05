La 3e division reprendra le 30 mai

La 3e division reprendra à l'échelle nationale à partir du 30 mai, afin de terminer la saison en cours. En effet, des avis positifs pour la reprise du jeu ont été émis par les responsables politiques de nombreuses régions. La poursuite de la saison repose sur le protocole d'hygiène que la DFB et la DFL ont élaboré conjointement pour toutes les compétitions professionnelles du football allemand et qui est déjà appliqué en conséquence en Bundesliga et la 2e division.

Les 20 clubs de 3e division ont été informés de cette décision. Ceux dont les infrastructures ne sont pas encore autorisées à accueillir des compétitions sportives sont invités à clarifier activement la question avec les autorités responsables. Si un club ne dispose pas de son stade habituel à l'occasion d'une rencontre à domicile, il devra déménager dans un autre lieu, conformément aux règlements.