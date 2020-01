La 3e division dit : « Plus jamais »

À l’occasion de la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’holocauste, les joueurs des clubs de 3e division allemande appelleront les fans à s’engager en faveur de l’humanité, du respect et de la diversité. « Car une attaque contre ces valeurs est une attaque contre notre football », ont déclaré 14 joueurs – dont notamment Jan Kirchhoff (KFC Uerdingen), Stefan Lex (TSV 1860 Munich) et Ronny König (FSV Zwickau) – dans une vidéo publiée aujourd’hui sur DFB-TV.

Ce lundi aura lieu le 75e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Dans le cadre de cette journée internationale, des clubs et Fanprojekte allant de la Bundesliga à la 3e division, sans oublier la Bundesliga féminine, organiseront des actions de commémoration dans leurs stades et aux alentours.

« Pour une société vaillante et démocratique »

Il s’agira de la 16e « Journée de commémoration dans le football allemand », mise sur pied cette année encore par l’initiative citoyenne « !Nie wieder » (« ! Plus jamais »). Toutes les activités de commémoration auront lieu autour de la journée du 27 janvier ; le FSV Mayence a notamment prévu d’y participer dans le cadre de son match à domicile contre le Bayern Munich, le 1er février.

Cette année, les clubs de 3e division sont particulièrement engagés : sur la vidéo publiée par la DFB, 14 joueurs se font l’écho d’un message unique, visible sur les canaux internet de tous les clubs ainsi que sur les écrans géants de leurs stades lors de la prochaine journée : « Plus d’un million de personne sont mortes entre 1940 et 1945 à Auschwitz. Il y a 75 ans, le camp fut libéré. Pour cette journée de commémoration du 27 janvier, le football allemand lance un signal. Pour une société vaillante et démocratique. Pour le fair-play, le respect, et la diversité. Car une attaque contre ces valeurs est une attaque contre notre football. Plus jamais ! »

Les 14 joueurs présents sur la vidéo de la DFB sont : Jan Kirchhoff (KFC Uerdingen 05), Leo Weinkauf (MSV Duisburg), Gianluca Korte (SV Waldhof Mannheim), Maximilian Schulze Niehues (Preußen Münster), Nicolas Feldhahn (Bayern Munich II), Josef Welzmüller (SpVgg Unterhaching), Charmaine Häusl (SG Sonnenhof Großaspach), Tobias Müller (1. FC Magdebourg), Patrick Göbel (Hallescher FC), Stefan Lex (TSV 1860 München), Simon Handle (FC Viktoria Cologne), Christian Kühlwetter (1. FC Kaiserslautern), Jasmin Fejzić (Eintracht Brunswick) et Ronny König (FSV Zwickau).

[dfb]