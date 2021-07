Kuntz : « Une mentalité, un courage et une attitude exemplaires »

Une victoire et un match nul au premier tour n’auront pas suffi à la "Team D Football" de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo. Le match nul 1-1 contre la Côte d'Ivoire est venue signer la fin de l’aventure. Avant de rentrer au bercail, l'entraîneur Stefan Kuntz a répondu aux questions des journalistes à Miyagi. Retrouvez ici ses principales déclarations.

Question : Monsieur Kuntz, quel bilan tirez-vous de ces Jeux Olympiques ?

Stefan Kuntz : Je suis fier des 18 joueurs qui ont participé et se sont engagés dans ces Jeux Olympiques. Leur mentalité, leur courage et leur attitude ont été exemplaires. Les garçons ont toujours donné leur maximum pour renverser la situation. Ils ont transmis un peu d'esprit olympique.

Question : Comment analysez-vous la performance de l'équipe face à la Côte d’Ivoire ?

Kuntz : Nous avons brillamment joué les 25 premières minutes. Après cela, nous ne pouvions plus maintenir ce rythme. Notre précision de passe n'était plus aussi élevée et au final nous avons manqué de chance. Nous sommes bien repartis en deuxième manche et avons voulu remettre la pression dès le début début. Malheureusement, de minute en minute, la fatigue augmentez, cela se sentait. Néanmoins, la mentalité de l'équipe a presque réussi à renverser la vapeur.

Question : Quels points positifs allez-vous retirer du tournoi ?

Kuntz : Le staff, la direction de l'équipe et les médecins ont fait un travail sensationnel. La population locale nous a réservé un accueil chaleureux. Cependant, j'aurais aimé plus de contact avec la population et les autres athlètes pendant les Jeux.

