Kuntz : « Nous nous sommes compliqués la tâche »

Au lendemain de la défaite en ouverture contre le Brésil (2-4), la "Team D Football" s'est rendue au village olympique pour participer à la cérémonie d'ouverture officielle vendredi soir. Avant la cérémonie, le sélectionneur Stefan Kuntz est retourné à l'hôtel pour répondre aux questions des journalistes. Retrouvez ici ses principales déclarations.

Stefan Kuntz au sujet...

… de la visite du village olympique : C'était agréable d'être là et de se vider un peu la tête. La visite s’est bien insérée dans notre gestion des efforts. Ce fut une belle expérience de rencontrer des athlètes et des officiels d'autres sports et de discuter avec eux, par exemple avec Jörg Roßkopf (entraîneur de l’équipe d’Allemagne de tennis de table, ndlr).

... de la cérémonie d'ouverture : À l'exception de cinq joueurs qui ont séjourné à l'hôtel avec des blessures légères et pour se détendre, tous les joueurs étaient à la cérémonie d'ouverture. En plus des athlètes, seuls six officiels étaient autorisés à être présents. Comme ces places reviennent aux officiels du DOSB, je suis resté à l'hôtel. J'attends avec impatience demain matin, lorsque les joueurs nous raconteront l'expérience.

... de l’analyse de la défaite face au Brésil : Ce matin, nous avons analysé la première mi-temps. Ce n'est pas pour rien que les nations sud-américaines ou africaines ont souvent remporté des médailles olympiques. Il y a des équipes U23 là-bas que nous n'avons pas. De plus, la saison de la ligue brésilienne est actuellement en cours. En conséquence, leurs joueurs sont pleinement dedans. Les nôtres, en revanche, sont en pleine phase de préparation et n'ont pas été à cent pour cent vifs et explosifs. Cela peut expliquer certaines erreurs dans le domaine technique et de coordination. Nous sommes surtout frustrés de notre comportement tactique. Nous avons donné à l'équipe des directives qui n'ont pas été suivies, notamment dans la construction. Les postes n'étaient pas pris, alors nous nous sommes compliqués la tâche les uns les autres. Le Brésil en a profité et a extrêmement bien joué dans les intervalles. Nous avons eu de la chance que le score n’était que de 3-0 à la pause.

... de l'état mental des joueurs : Le mental est important. Nous allons gérer les efforts de façon à ce que les garçons abordent le match contre l'Arabie saoudite avec plus de vivacité.

... de l'adversaire à venir, l’Arabie Saoudite : Cette équipe est très endurante et a joué en grande partie au marquage individuel contre la Côte d'Ivoire. Ils ont une bonne ossature au milieu de terrain. Ils communiquent beaucoup, donnent de la voix. Ils ont eux aussi une équipe U23 permanente, c'est pourquoi ils ont davantage d’automatismes que nous. Nous devrons surtout être frais mentalement pour gagner ce match.

... de la suspension de Maximilian Arnold : Maxi est extrêmement important pour l'équipe. À sa place, c’est Max Kruse qui dirigera l'équipe en tant que capitaine. Nous avons déjà beaucoup discuté sur comment nous allions le remplacer. Comme Amos Pieper, Benny Henrichs et Jordan Torunarigha sont déjà avertis, nous devrons aussi penser à garder suffisamment d’options pour le troisième match.

… de Ragnar Ache : Il a marqué un beau but, mais aurait pu mieux mettre le pied sur le ballon à plusieurs moments.

